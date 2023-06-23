Одні люблять "поїсти", інші — ні: які овочі не сильно потребують добрив

Рослини, подібно до всіх організмів, потребують поживних речовин

Регулярне внесення добрив до рослин у саду та городі допомагає ефективно боротися з бур’янами, шкідниками та хворобами. Своєчасне внесення добрив сприяє підвищенню врожайності овочів та фруктів.

Однак не всі дачники знають, що одні овочеві культури потребують добрив дуже сильно, тоді як інші — набагато рідше, пише bb.lv.

Удобрювати чи не удобрювати

Овочі, такі як білокачанна капуста (включаючи савойську, кольорову та кольрабі), томати, огірки, баклажани, перець, цибуля-порей, патисони, гарбуз, селера та рання картопля, дуже вимогливі до органічних добрив.

З іншого боку, морква, салат, петрушка, пастернак, цикорій, шпинат, часник, боби, квасоля, диня, горох, редька, буряк та редис менш вимогливі. Вони потребують органічних добрив у меншій кількості.

Серед плодових овочів найвибагливіші огірки та томати. Для цих культур необхідно вносити органічні добрива у дозі щонайменше 10 кг на квадратний метр.

При плануванні посадки слід враховувати особливості кожної культури та організовувати чергування рослин таким чином, щоб кожну грядку можна було удобрити гноєм або компостом раз на два-три роки.

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