Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Овни будуть неймовірно удачливими, а Дев накриє депресія

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Наприкінці червня деяких може накрити поганий настрій та негаразди, тоді як інші навпаки насолоджуватимуться життям та досягатимуть успіхів.

Про це можна судити за картами Таро, які випали в розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 26 червня по 2 липня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — Дев’ятка пентаклів

Також ця карта називається Владикою матеріального достатку, і ця назва говорить сама за себе. Найближчими днями Ви можете отримати винагороду за свою працю, при цьому не бійтеся починати щось нове, адже успіх буде на Вашому боці.

Телець — перевернутий Туз мечів

У цьому положенні картка попереджає, що Вас можуть підстерігати проблеми на роботі або із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Близнюки — Сімка пентаклів

Ще ця карта називається "Наполегливість", і вона вказує на те, що Ви дочекалися плодів своєї праці, але чомусь не дуже ними задоволені. Можливо, Ви чекали більшого, а можливо, хотіли чогось іншого. Карта радить не приймати поспішних рішень, сповільнитись, приділити час близьким, а можливо навіть порадувати когось приємним сюрпризом.

Рак — перевернута Двійка мечів

Ракам ця карта випадає другий тиждень поспіль. Вона каже, що, можливо, якийсь час Ви перебували в бездіяльності, намагаючись ухвалити рішення, як рухатися далі, — у цьому положенні карта вказує, що рішення прийняте і Ви рухатиметеся далі. Наскільки вдалим буде це рішення, покаже час.

Лев — Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що найближчий тиждень у Вас буде сприятливий день для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Діва — Дев’ятка мечів

Ви можете зіткнутися з напливом провини та відчаю, через що можуть виникнути розгубленість і навіть ненависть до себе. Що б не трапилося, не звинувачуйте себе надто сильно, і рано чи пізно всі негаразди закінчаться.

Терези — Правосуддя (Справедливість)

Це карта дії, спрямованої на надання життю рівноваги. Протягом наступного тижня Вам, можливо, вдасться знайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися чогось нового.

Скорпіон — перевернута Жриця

На тижні у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки погіршить ситуацію. Постарайтеся найближчим часом менше виявляти емоції та не робити необдуманих вчинків.

Стрілець — Шістка кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі та сімейне щастя.

Козоріг — перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні картка попереджає, що на тижні можливості можуть бути втрачені, а плани не реалізовані. Карта радить не братися за все відразу, у Вас може просто не вистачити сил. Дайте собі відпочити.

Водолій — Повішений

Незважаючи на похмуру назву, ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Скоро у Вас можуть змінитись цінності або статися зміни в житті. У будь-якому випадку, не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і лише на краще.

Риби — перевернута Імператриця

Найближчими днями у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця року згідно з картами Таро.