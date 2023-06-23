Кротів ви більше не побачите: бабусині засоби, як відігнати шкідника від саду

Ці хитрощі з легкістю позбавлять вас проблем з крітами.

Кроти люблять рити тунелі і часто залишають всюди сліди свого перебування в саду та на городі. Вони порушують кореневу систему рослин, через що ваш сад та врожай може постраждати. Бажано цих непроханих гостей зі своєї ділянки виправдовувати.

Щоб зберегти коріння ваших рослин і зберегти ваші овочі, можна використовувати 100% натуральні поради ще наших бабусь, пише santeplus. До вашої уваги три ефективні лайфхаки, як відігнати кротів.

Як позбутися кротів у саду

За допомогою рослин

Деякі сорти рослин не подобаються кротам. Їхній інтенсивний запах діє як природний та екологічний репелент! У списку: імператорська корона, часник, цибуля, нарциси, рябчики, гіацинт, каперсовий молочай. Просто посадіть кілька у стратегічних куточках вашого саду, щоб позбутися шкідника назавжди.

За допомогою оцту

Оцет є одним із багатьох натуральних репелентів. Кроти ненавидять його різкий запах і швидко втікають. У пульверизаторі змішайте трохи оцту з водою, якою має бути втричі більше. Потім розпиліть суміш у нори та ходи, вириті кротами.

Будьте обережні при розпиленні розчину в саду, адже оцет може завдати шкоди довколишнім рослинам.

За допомогою кавової гущі

Кавова гуща — відмінний засіб від кротів. Інтенсивний запах кави не подобається цим дрібним ссавцям і відштовхує їх. Розсипте кавову гущу на газоні та в саду, а також в отворах тунелів, виритих кротами, повністю закриваючи отвори.

Раніше "Телеграф" писав про те, що свій город важливо захищати від мурах, які здатні нашкодити рослинам. Це також можна зробити за допомогою найпростіших, але дієвих методів.