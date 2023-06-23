Капуста буде великою, соковитою та хрумкою: три секрети

Виростіть капусту великою на заздрість усім сусідам

Люди вирощують білокачанну капусту на відкритій землі протягом багатьох років. Вирощування цієї рослини вимагає складних методів та технік, але при правильному виконанні кожного етапу забезпечується чудовий урожай.

Капуста — це рослина, яка добре переносить холодні умови та любить багато світла. Для свого росту вона вимагає достатньої кількості вологи. Відмінною особливістю капусти є її невибагливість до типу ґрунту, але для підтримки здорового розвитку необхідно регулярно удобрювати її поживними речовинами, пише ukr.media.

Як правильно виростити капусту: 3 важливі нюанси

1. Полив

Слід поливати висаджену капусту кожні 2-3 дні протягом перших двох тижнів, використовуючи 7-8 літрів води на квадратний метр посадкової площі. За відсутності спеки частоту поливів можна зменшити до одного разу на тиждень. Ранні сорти капусти поливають у червні, а пізні сорти – у серпні. Зручний час для поливу – ранок або вечір. Вода має бути теплою, не нижче 18 градусів.

2. Ґрунт

Необхідно враховувати розпушування ґрунту. Оптимальним моментом для цього є час після дощу чи поливу. Варто розпушувати на глибину 5-8 см та повторювати процедуру кожні 6-7 днів. Капусту потрібно підгортати через 3 тижні після посадки в грунт, а повторне підгортання проводити через 8-10 днів.

3. Підживлення

Проводьте 3-4 підгодівлі під час росту капусти. На початку утворення качанів краще застосувати такі добрива: 8 г сечовини та 15 г хлористого калію на кожний квадратний метр. Для органічного добрива розчиніть гній в співвідношенні 4-5 частин води і додайте 30-40 г золи (1 відро на 5 рослин).

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