Як виростити крупний і солодкий буряк: прості поради для дачників

Щоб буряк був по-справжньому великим, регулярного поливу недостатньо

Якщо хочете після закінчення городнього сезону отримати багатий урожай смачних і великих буряків, рослині потрібно забезпечити всі умови — догляд, полив, підживлення.

Буряк дуже вимогливий до поливу на початку сезону і під час зростання, звертає увагу Telegram-канал СОДа. Якщо на ділянці буде мізерний нерегулярний полив, на виході ви отримаєте гіркі коренеплоди.

Дуже важливо проріджувати грядки з буряком. Справа в тому, що насіння буряка багаторосткове і з одного насіння може вирости відразу кілька коренеплодів. Навіть у досвідчених дачників посіви цього овоча завжди виходять густими. Але для отримання великих плодів потрібно, щоб вони росли один від одного на досить великій відстані — не менше 15-20 см.

І звичайно ж не варто забувати про підживлення.

Як раніше писав "Телеграф", для буряків підійде підживлення із золи та коров’яку. Також для цього коренеплоду використовують сіль у якості підживлення.