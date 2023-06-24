Цим знакам Зодіаку карти Таро радять терміново відпочити: бо наробите лиха

Ці знаки будуть схильні до самокопання та помилок наступного тижня

Сучасне життя дуже динамічне, і багато хто звик жити як білка в колесі, вирішуючи багато питань відразу. Однак чотирьом знакам Зодіаку варто сповільнитись і дати собі відпочити, щоб не наробити помилок.

Цими знаками є Близнюки, Діва, Скорпіон та Козоріг, — каже загальний розклад Таро на тиждень із 26 червня до 2 липня.

Близнюкам випала Сімка пентаклів

Ще ця карта називається "Наполегливість", і вона вказує на те, що Ви дочекалися плодів своєї праці, але чомусь не дуже ними задоволені. Можливо, Ви чекали більшого, а можливо, хотіли чогось іншого. Карта радить не приймати поспішних рішень, сповільнитись, приділити час близьким, а можливо навіть порадувати когось приємним сюрпризом.

Дівам випала Дев’ятка мечів

Ви можете зіткнутися з напливом провини та відчаю, через що можуть виникнути розгубленість і навіть ненависть до себе. Дайте собі відпочити і зробіть паузу в самокопанні, — негаразди скоро мають закінчитися.

Скорпіонам випала перевернута Жриця

На тижні у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки посилить ситуацію. Постарайтеся найближчим часом менше виявляти емоції та не робити необдуманих вчинків.

Козорогам випав перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні картка попереджає, що на тижні можливості можуть бути втрачені, а плани не реалізовані. Карта радить не братися за все відразу, бо у вас може просто не вистачити сил. Дайте собі відпочити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні у 2023 році за картами Таро.