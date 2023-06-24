Не вміють відкладати та влазять у борги: названі знаки Зодіаку, які не "дружать" із грошима

Ці знаки не вміють розпоряджатися коштами

Є знаки Зодіаку, яким дуже щастить у фінансових справах, цього місяця два таких щасливчика, а є ті, хто зовсім не вміє "дружити" з грошима, через це вони потрапляють у різні неприємності. Найчастіше у цих знаків з’являються борги, тому що вони не вміють правильно розподіляти свої ресурси.

Астрологи зазначають, що таким людям буває важко, але не тому, що вони не вміють або не хочуть заробляти, а тому що не навчилися відкладати та економити. Що це за знаки розказано у матеріалі видання "Апостроф".

Яким знакам Зодіаку не щастить у фінансах

Водолій

Люди, народжені під цим знаком, відрізняються марнотратством. Коли у них з’являється зайва копійка, замість того, щоб її відкласти, вони починають вигадувати, як її швидше витратити. Водолії люблять жити розкішно, але часто вони по вуха у боргах. Але цей знак дуже щедрий, тому ніколи не шкодуватиме грошей на рідних та близьких людей

Риби

Представники цього знака можуть тривалий час вдавати, що все йде добре, але зазвичай це не так, оскільки Риби часто беруть у борг більше, ніж здатні повернути, а потім живуть на "режимі економії". Але парадоксально те, що цей знак завжди має людину, яка допомагає їм матеріально.

Стрілець

Цей знак також звик жити красиво, тому не шкодує грошей на себе та створення комфортного життя. Але Стрільці часто покладаються у фінансових справах на інших — жінки сподіваються зустріти більш забезпеченого чоловіка, а чоловіки розраховують на допомогу друзів.

"Телеграф" писав раніше, які знаки Зодіаку є "улюбленцями" Всесвіту . Астрологи вважають, що вони можуть вийти переможцями з любої ситуації.