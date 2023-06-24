Гроші на вітер: п’ять фатальних помилок, які роблять дівчата при виборі літнього взуття

Потрібно орієнтуватися на якість та комфорт, а не на "красу".

Взуття – важливий елемент образу, тому його потрібно не тільки вміти правильно чистити, а й вибирати. А багато дівчат допускають у цьому процесі помилки, за які розплачуються потім їхні гарні ніжки.

Експерти в матеріалі OBOZREVATEL розповіли, що це за помилки і чому так важливо насамперед орієнтуватися при виборі взуття на комфорт та якість, а не на зовнішній вигляд виробу.

Які помилки припускаються при виборі літнього взуття

Занадто високий каблук

Не всі дівчата впевнено почуваються на підборах, тож не варто перегинати з висотою. Плюс до всього, в такому взутті складно проходити весь день, тому що ноги швидко втомлюються, тому варто придивитися до зручніших моделей.

Вузька підошва

Експерти кажуть, що при виборі сандаль або босоніжок потрібно звертати увагу на те, щоб у взутті не була надто вузька підошва, інакше вам буде некомфортно ходити. Необхідно, щоб частина підошви збігалася або трохи перевищувала ширину вашої стопи.

Тугі ремінці

Не варто вибирати в спеку взуття з тугими ремінцями, тому що у вас з’являться мозолі та синці, а вашим ніжкам ні до чого такі страждання. Краще взяти босоніжки за розміром із регулюючими деталями.

Незручне піднесення

У таких моделях вигин ступні не відповідає вигину взуття, тому ходити без болю в них не вдасться. Експерти кажуть, що можна травмувати ноги, тому слід бути уважнішими при виборі.

Повна підошва

Не вибирайте таке взуття, тому що ризикуєте придбати собі плоскостопість та низку інших проблем, пов’язаних з опорно-руховою системою. Більше того, така модель візуально вкорочуватиме ноги.

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