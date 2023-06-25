Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Риб чекають провальні проєкти, а Раків, — багато грошей

Розповідаємо, чого чекати всім знакам протягом тижня

Наприкінці червня 2023 року деяких підстерігає фінансовий застій та проблеми у роботі, тоді як інші навпаки зможуть отримати нові джерела доходу та успішно вирішити всі питання.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта каже, що наступного тижня Ви будете схильні працювати ліниво та халтурно, так що особливих поступів очікувати не варто. Також у Вас можуть бути дрібні, але прикрі грошові неприємності.

Телець — перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта каже, що наступного тижня Ви будете вибиті з колії та емоційно нестабільні. У фінансовому плані у Вас навряд щось зміниться на краще, але Вас це не особливо турбуватиме.

Близнюки — Королева мечів

Це сильна і незалежна королева, яка вміє добиватися свого, але з грошима вона не дуже товаришує, а тому не виявляйте зайвої довірливості, уникайте "слизьких" угод та сумнівних схем.

Рак — Вісімка жезлів

Ця карта обіцяє надходження грошей, отримання хороших інвестицій, кредиту, премії або нового джерела доходу.

Лев — перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що наступного тижня Ви можете бути не організовані та літати у хмарах, у зв’язку з чим плани та творчі задуми реалізувати не вдасться.

Діва — перевернута Дев’ятка мечів

Карта вказує, що в найближчий тиждень Ви будете схильні накручувати себе, відчувати страх і сором, може здаватися, що весь світ проти Вас, у тому числі і в питаннях грошей. Швидше за все, Ваші страхи надумані, просто перечекайте цей період.

Терези — Сімка мечів

На наступному тижні Вас може чекати каверза в робочих питаннях і буде важко закінчити всі розпочаті справи. Карта рекомендує присвятити час собі, щоб заповнити розтрачені ресурси, і бути уважним, щоб не наробити помилок.

Скорпіон — Четвірка жезлів

Ця карта обіцяє грошові надходження, успіх у справах, гарні вкладення та набуття фінансової стабільності. Також у Вас можуть успішно вирішитись якісь житлові питання.

Стрілець — Верховна Жриця

Карта радить, що краще поки не думати про тлінні гроші, а займатися саморозвитком і ставати мудрішими. Покладайтеся на свою інтуїцію, вона не підведе.

Козоріг — П’ятірка кубків

Протягом наступного тижня Ви можете зіткнутися зі збитками чи непередбаченими витратами, або отримати менший гонорар, ніж розраховували, — проте не варто турбуватися, це матиме тимчасовий характер. Також можливе отримання прибутку, який Вас засмутить (наприклад, спадок).

Водолій — Правосуддя

Ваші фінансові справи складуться добре, грошова суперечка може закінчитися з вигідним для Вас результатом, Вам можуть повернути борг або виплатити компенсацію.

Риби — перевернутий Ієрофант

У перевернутому положенні карта передбачає інтриги, втрату авторитету, авантюри та провальні проекти.

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