Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Риб чекають провальні проєкти, а Раків, — багато грошей
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Розповідаємо, чого чекати всім знакам протягом тижня
Наприкінці червня 2023 року деяких підстерігає фінансовий застій та проблеми у роботі, тоді як інші навпаки зможуть отримати нові джерела доходу та успішно вирішити всі питання.
На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.
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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:
Овен — перевернута Трійка пентаклів
У цьому положенні карта каже, що наступного тижня Ви будете схильні працювати ліниво та халтурно, так що особливих поступів очікувати не варто. Також у Вас можуть бути дрібні, але прикрі грошові неприємності.
Телець — перевернута Королева кубків
У цьому положенні карта каже, що наступного тижня Ви будете вибиті з колії та емоційно нестабільні. У фінансовому плані у Вас навряд щось зміниться на краще, але Вас це не особливо турбуватиме.
Близнюки — Королева мечів
Це сильна і незалежна королева, яка вміє добиватися свого, але з грошима вона не дуже товаришує, а тому не виявляйте зайвої довірливості, уникайте "слизьких" угод та сумнівних схем.
Рак — Вісімка жезлів
Ця карта обіцяє надходження грошей, отримання хороших інвестицій, кредиту, премії або нового джерела доходу.
Лев — перевернута Четвірка мечів
У цьому положенні карта каже, що наступного тижня Ви можете бути не організовані та літати у хмарах, у зв’язку з чим плани та творчі задуми реалізувати не вдасться.
Діва — перевернута Дев’ятка мечів
Карта вказує, що в найближчий тиждень Ви будете схильні накручувати себе, відчувати страх і сором, може здаватися, що весь світ проти Вас, у тому числі і в питаннях грошей. Швидше за все, Ваші страхи надумані, просто перечекайте цей період.
Терези — Сімка мечів
На наступному тижні Вас може чекати каверза в робочих питаннях і буде важко закінчити всі розпочаті справи. Карта рекомендує присвятити час собі, щоб заповнити розтрачені ресурси, і бути уважним, щоб не наробити помилок.
Скорпіон — Четвірка жезлів
Ця карта обіцяє грошові надходження, успіх у справах, гарні вкладення та набуття фінансової стабільності. Також у Вас можуть успішно вирішитись якісь житлові питання.
Стрілець — Верховна Жриця
Карта радить, що краще поки не думати про тлінні гроші, а займатися саморозвитком і ставати мудрішими. Покладайтеся на свою інтуїцію, вона не підведе.
Козоріг — П’ятірка кубків
Протягом наступного тижня Ви можете зіткнутися зі збитками чи непередбаченими витратами, або отримати менший гонорар, ніж розраховували, — проте не варто турбуватися, це матиме тимчасовий характер. Також можливе отримання прибутку, який Вас засмутить (наприклад, спадок).
Водолій — Правосуддя
Ваші фінансові справи складуться добре, грошова суперечка може закінчитися з вигідним для Вас результатом, Вам можуть повернути борг або виплатити компенсацію.
Риби — перевернутий Ієрофант
У перевернутому положенні карта передбачає інтриги, втрату авторитету, авантюри та провальні проекти.
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