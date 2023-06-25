Огірків стане вдвічі більше: дачникам розповіли про незвичайне, але ефективне підживлення

Огірки вимагають до себе постійної уваги

Враховуючи, що огірки є досить примхливою рослиною, потрібно знати всі тонкощі для догляду за ними. І в першу чергу овочеві потрібний грунт, наповнений цінними мінералами, відповідно, огірки потрібно правильно підгодовувати, щоб отримати якісний урожай.

Експерти не радять застосовувати різну "хімію", тому що є більш ефективний та натуральний засіб, який підвищує імунітет рослини і допомагає їй рости швидше. Що це за засіб розповіли у матеріалі Belnovosti.

Чим підгодувати огірки

Городникам рекомендують використовувати як підживлення "живе пиво" і виключно безалкогольне, тому що в ньому міститься багато азоту, фосфору, калію, заліза, магнію та інших цінних мінералів. У результаті після обробки хмільного напою покращується цвітіння овочів.

Алкогольні напої використовувати не варто, тому що ефект протилежний. І перед тим, як виконувати підживлення, потрібно відкрити пиво та почекати, щоб вийшов газ.

"Телеграф" писав раніше, як правильно зберігати огірки у холодильнику. Експерти розповіли, які умови їм потрібні.