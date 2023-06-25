Проблеми виникають на рівному місці: які знаки Зодіаку притягають до себе неприємності

Можливо це пов’язано якось із характером цих знаків

Є знаки Зодіаку, яких називають "улюбленцями Всесвіту", тому що їм з легкістю вдається пройти через усі труднощі, а є ті, у кого в житті практично одні "чорні смуги" і вони начебто притягують до себе різні проблеми та негаразди.

Астрологи кажуть, що можливо це якось пов’язано з характером цих представників зодіакального кола, бо вони люблять усе ускладнювати. Хто ці "антищасливчики" розповіли у матеріалі Meta.

Які знаки Зодіаку потрапляють у халепу

Скорпіон

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, відрізняються зайвою емоційністю і впертістю, тому створюють проблеми на рівному місці. З ними складно будувати і дружні, і романтичні стосунки, бо Скорпіони можуть бути заздрісними та агресивними.

Овен

Представники цього знаку Зодіаку також часто фігурують у скандалах, а це негативно позначається на різних життєвих аспектах. Овни мають підвищену самооцінку, занадто впевнені і самолюбні, тому з ними досить складно знаходити спільну мову.

Телець

Цей знак має зворотну проблему, він не любить брати участь у конфліктах, не любить скандалити, але дуже лінивий, пасивний і дуже цінує свій особистий комфорт. Такі люди часто не справляються самостійно з труднощами, тому що у них не виходить себе дисциплінувати.

"Телеграф" писав раніше, які знаки Зодіаку не вміють "дружити" з грошима. Астрологи зазначили, що таких знаків лише троє.