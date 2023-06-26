Таких лише три: ці знаки Зодіаку дуже скоро розбагатіють згідно з картами Таро
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Ці знаки можуть отримати несподівані грошові надходження
Важко знайти людину, яка не хотіла б покращити своє фінансове становище та отримати нові джерела доходу, проте у найближчому майбутньому це справді світить лише трьом знакам Зодіаку.
Ними є Раки, Скорпіони та Водолії, — обіцяє фінансовий гороскоп Таро на тиждень із 26 червня по 2 липня включно.
Ракам випала Вісімка жезлів
Ця карта дуже сприятлива у фінансовому плані — вона обіцяє надходження грошей, отримання хороших інвестицій, кредиту, премії чи нового джерела доходу.
Скорпіонам випала Четвірка жезлів
Ця карта обіцяє грошові надходження, успіх у справах, гарні вкладення та набуття фінансової стабільності. Також у Вас можуть успішно вирішитись якісь житлові питання.
Водоліям випало Правосуддя
Ваші фінансові справи складуться добре, грошова суперечка може закінчитися з вигідним для Вас результатом, Вам можуть повернути борг або виплатити компенсацію.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку карти Таро радять терміново відпочити, щоб не наробити лиха.