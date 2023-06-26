Таких лише три: ці знаки Зодіаку дуже скоро розбагатіють згідно з картами Таро

Ці знаки можуть отримати несподівані грошові надходження

Важко знайти людину, яка не хотіла б покращити своє фінансове становище та отримати нові джерела доходу, проте у найближчому майбутньому це справді світить лише трьом знакам Зодіаку.

Ними є Раки, Скорпіони та Водолії, — обіцяє фінансовий гороскоп Таро на тиждень із 26 червня по 2 липня включно.

Ракам випала Вісімка жезлів

Ця карта дуже сприятлива у фінансовому плані — вона обіцяє надходження грошей, отримання хороших інвестицій, кредиту, премії чи нового джерела доходу.

Скорпіонам випала Четвірка жезлів

Ця карта обіцяє грошові надходження, успіх у справах, гарні вкладення та набуття фінансової стабільності. Також у Вас можуть успішно вирішитись якісь житлові питання.

Водоліям випало Правосуддя

Ваші фінансові справи складуться добре, грошова суперечка може закінчитися з вигідним для Вас результатом, Вам можуть повернути борг або виплатити компенсацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку карти Таро радять терміново відпочити, щоб не наробити лиха.