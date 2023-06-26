Потужна зброя проти колорадських жуків: народний засіб прожене всіх шкідників

Якщо вчасно не позбавитися колорадського жука, на врожай можна не сподіватися

Колорадські жуки щоліта влаштовують нашестя на посадки картоплі й не тільки. Якщо вчасно не знищити шкідника, його личинки можуть знищити рослини за короткий час та залишити дачників без урожаю.

Існує безліч хімічних засобів від колодарських жуків. Але якщо використовувати їх немає бажання, можна звернутися до перевірених часом народних засобів від шкідників.

Одним із таких засобів є оцет. Він не тільки допомагає підтримувати чистоту в будинку, але й захищає рослини на городі від ненажерливих комах.

Щоб приготувати засіб від колорадського жука, вам знадобиться білий оцет та гірчичний порошок. У цебро потрібно налити 10 літрів води, додати 100 мл оцту і розчинити 200 г гірчичного порошку.

Отриманим розчином потрібно обробити кущі картоплі чи іншої рослини. Слідкуйте, щоб засіб потрапив на всі частини рослини. Ідеальний час обробки кущів картоплі від шкідників – ясний день без опадів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як боротися із колорадським жуком за допомогою часникової суміші.