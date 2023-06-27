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Полийте моркву цією безплатною настойкою та отримайте гарний та щедрий урожай: що потрібно робити

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Корисні поради для городників Новина оновлена 27 червня 2023, 13:11
Корисні поради для городників. Фото pexels.com

Овочі ростимуть набагато краще

Охочим насолодитися смачним та солодким урожаєм моркви вже наприкінці липня, потрібно трохи попотіти влітку, особливо на початку місяця. Не бійтеся, нічого надприродного робити не потрібно – головне правильний полив.

Як зазначає портал prostoway, помаранчеві коренеплоди зростатимуть набагато краще, якщо поливати їх не просто водою, а одним поживним настоєм. Приготувати його легко. Щобільше, він безплатний. Все, що вам потрібно, це нарвати трохи свіжої кропиви.

Чим удобрити моркву у липні

Якщо поливати моркву настоєм із молодої кропиви, ви наповните коренеплоди корисним комплексом мінералів, які потрібні для росту та розвитку овочів. І все це є у складі кропиви.

Як приготувати настоянку: візьміть 3 кг молодої кропиви, подрібніть її та викладіть у відро. Залийте зелень 5 літрами води та наполягайте протягом доби. Після отриманого настою процідіть і використовуйте для поливу грядок.

Раніше "Телеграф" писав, чому варто садити моркву поруч із цибулею. Хитрість, про яку варто знати городникам-початківцям.

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#Морква #Город #Лайфхак #Добриво