Як позбавити троянди від навали попелиці: названо три дешеві, але ефективні засоби

Попелиця доставляє садівникам масу прикростей

Одним із шкідників, який вражає кімнатні, городні та садові культури є попелиця. Її часто можна зустріти на трояндах, цей шкідник швидко поширюється по рослині й починає поїдати її тканини і висмоктувати клітинний сік. І чим швидше ви вживете заходів проти неї, тим краще.

Експерти в матеріалі Life.fakty розповіли, як можна боротися з попелицею за допомогою простих народних засобів, щоб захистити свої гарні троянди та інші квіти від цього набридливого шкідника.

Як позбутися попелиці на трояндах

Цибулеве лушпиння

Можна приготувати розчин на основі лушпиння цибулі. Візьміть 200 г засобу, залийте 10 л теплої води та залиште на 5 днів у теплому місці. Після цього отриманий розчин необхідно процідити та обприснути троянди.

Сода

Експерти радять взяти чотири столові ложки харчової соди, яка точно знайдеться на кухні, розвести їх у шести літрах води, але щоб вона була відстояна. Отриманою сумішшю потрібно обприскати атаковані попелицею кущі троянд.

Господарське мило

Натріть на тертці господарське мило (на 300 г потрібно 10 літрів гарячої води). І отриманим розчином обприсніть рослини, але потрібно почекати, щоб вода трохи охолола. Такий спосіб боротьби з попелицею є найбезпечнішим для навколишнього середовища.

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