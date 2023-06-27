Природжені холостяки: які знаки Зодіаку розлучаються частіше за інших

Вони вважають за краще жити за принципом: "Є — добре, ні — теж добре"

Стосунки та сім’я для певних знаків Зодіаку завжди стоять на першому місці, але далеко не всі наслідують їх приклад і намагаються зберегти шлюб. Є знаки, які з будь-якого приводу можуть грюкнути дверима і піти, навіть без будь-яких докорів совісті.

Астрологи у матеріалі "Уніан" розповіли, у яких представників зодіакального кола найчастіше трапляються розлучення, бо вони дуже запальні й не докладають зусиль, щоб урятувати свої стосунки.

Які знаки Зодіаку часто розлучаються

Стрілець

Люди, народжені під цим знаком дуже імпульсивні, можуть виявити агресію і з жару наговорити зайвого. А ось вибачитись у них духу не вистачає, та й Стрільці дуже горді. У пориві агресії вони можуть часто заявляти про бажання розлучитися, хоча з часом можуть шкодувати про своє необдумане рішення.

Риби

Представники цього знаку Зодіаку самі не ризикнуть подати на розлучення, але вони можуть спровокувати свого партнера. Астрологи кажуть, що за бажанням, здавалося б, спокійні Риби здатні перетворити ваше життя на тортури. І часто їхні партнери не витримують такого тиску.

Рак

Попри те, що Раки вважаються хорошими сім’янинами, тому що цінують домашній затишок, увагу та турботу, найменший "холодок" з боку партнера може серйозно змінити їхню поведінку. Справа в тому, що вони завжди хочуть бути на першому місці у стосунках, а бажання партнера побути наодинці може розцінюватися Раками як особиста образа. З ними досить складно одружитися, бо мало хто хоче присвячувати лише їм свій час.

"Телеграф" писав раніше, які знаки Зодіаку вважаються наймеркантильнішими.