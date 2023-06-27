Актуально в будь-який час : Андре Тан назвав топ-5 речей, які не вийдуть із моди

Дизайнер зазначає, що база гардеробу – це дуже важливо

Це літо тішить модниць різними трендами, але не варто забувати, що цього сезону річ може бути на піку популярності, а через рік стати нікому не цікавою. Саме тому важливо мати одяг, який складає базу гардеробу, адже їм час не підвладний.

На своїй сторінці в Instagram український модельєр Андре Тан розповів, які речі неодмінно мають бути у кожної дівчини, бо ніколи не виходять із моди і за їхньою допомогою можна створити безліч стильних образів.

Які речі ніколи не вийдуть із моди

Класичний жакет

Цей предмет гардеробу є одним із найулюбленіших, тому що ідеально поєднується з багатьма речами, зокрема зі звичайними джинсами та футболкою. За допомогою жакету можна сформувати look, який підійде для звичайної прогулянки і для урочистого заходу.

Тільник

Ця річ залишається актуальною багато років, оскільки "омолоджує" вбрання і робить його сучасним, яскравим. Дивно, що простий смугастмй тільник додає аутфіту легкості та шику. Носити його можна як з коротким, так і з довгим рукавом.

Сорочка

Ще одна універсальна річ, яка має бути у гардеробі у кожної стильної дівчини. Сорочку можна носити не тільки як самостійну річ, а й як верхній шар, а під неї можна одягати футболку, водолазку чи навіть сукню.

Маленька чорна сукня

Це класична річ, яка точно ніколи не вийде з моди, тому що додає образу стилю, жіночності та елегантності. Одна річ – і образ практично готовий! При чому така сукня виглядатиме добре на будь-якому типі фігури.

Прямі джинси

Андре Тан каже, що такий фасон теж завжди буде актуальним, на відміну від джинсів скінні та кльош. З такою річчю ваш образ виглядатиме дорого, а також прямі джинси підійдуть під будь-який верх: топ, футболку чи сорочку.

Андре Тан назвав топ-5 речей, які не вийдуть із моди

"Телеграф" писав раніше, що український модельєр Андре Тан розповів, які сумки у тренді цього року. Він радить звернути увагу на п’ять фасонів.