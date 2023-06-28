Троянди будуть цвісти пишно-пишно: чим потрібно удобрити ґрунт навколо кущів

Щоб троянди радували око, садівники мають внести одне доступне добриво

Про пишні кущі троянд у саду мріє будь-якbq квіткар. Рослину необхідно обробляти від інфекцій та шкідників, а ще вона потребує правильних добрив. Вносити підживлення слід і безпосередньо в ґрунт навколо квітів.

Щоб троянди пишно цвіли, рекомендується удобрювати землю одним натуральним продуктом – банановою шкіркою. Порадою ділиться видання Express.

Досвідчені дачники не витрачаються на магазинні засоби, а використовують для удобрення рослин підручні компоненти. Бананова шкірка — дешева альтернатива, яка дуже корисна для троянд. За допомогою цього продукту ви забезпечите рослину калієм, він, у свою чергу, зміцнить імунітет, допоможе запобігти хворобам, зробить квіти сильними та здоровими. Бананова шкірка також є відмінним джерелом інших важливих елементів: кальцію, магнію, фосфатів та сірки.

Як удобрювати троянди банановою шкіркою? Можна використовувати як цілу шкірку, так і попередньо подрібнити продукт. Просто прикопайте шкірку в землю навколо кущів троянд. Альтернативний спосіб: накрити добрива зверху мульчею. Крім того, ви можете приготувати рідке підживлення, змішавши бананову шкірку з водою і давши розчину настоятися близько 7-10 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що троянди не квітнутимуть, якщо їх знищать шкідники. Перевірені методи дачників допоможуть позбутися попелиці на квітах.