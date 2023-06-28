Як позбутися капустянки на городі: потрібен лише один простий засіб

Цей засіб є недорогим. але ефективним

Капустянка, шкідник, який атакує капусту та інші хрестоцвіті культури, може стати справжньою проблемою для городників. Однак знаходження ефективних та доступних методів боротьби з капустянкою може допомогти зберегти врожай та захистити рослини від пошкоджень. У цій статті ми розповімо вам про один простий і доступний засіб, який може допомогти вам впоратися з капустянкою.

Одним з ефективних і доступних засобів для боротьби з капустянкою є використання препаратів, що містять бактерію Bacillus thuringiensis (Bt). Цей біологічний засіб виробляє токсини, які специфічно впливають на личинок комах, знищуючи їх і не завдаючи шкоди корисним комахам та людям.

Як застосовувати засіб на основі Bt:

Виберіть відповідний препарат: На ринку існує кілька різних марок препаратів, які містять Bacillus thuringiensis. Зверніть увагу на інструкції та виберіть той, який підходить для боротьби з капустянкою. Приготуйте розчин: Відповідно до інструкцій на упаковці препарату, розведіть його у воді. Зазвичай, розчин Bt рекомендується розбавляти у відповідних пропорціях, зазначених на упаковці. Обробіть рослини: За допомогою розпилювача або іншого зручного способу нанесіть розчин Bt на капустянку та навколишнє листя рослин. Переконайтеся, що листя ретельно покрите розчином. Повторюйте застосування: Деякі препарати можуть вимагати повторного застосування через певний проміжок часу або після дощу. Виконуйте рекомендації на упаковці для максимальної ефективності.

Чому варто використовувати кошти на основі Bt:

Ефективність: Bt є високоефективним проти капустянки та інших шкідливих комах, знищуючи личинки та запобігаючи їх подальшому розвитку.

Екологічна безпека: Засіб на основі Bt вважається екологічно безпечним, тому що не завдає шкоди людям, корисним комахам, птахам або іншим тваринам.

Доступність: Препарати на основі Bt доступні у багатьох садових центрах та інтернет-магазинах, і вони зазвичай коштують дешевше, ніж хімічні пестициди.

Боротьба з капустянкою може бути простою та ефективною, якщо ви використовуєте засіб на основі бактерії Bacillus thuringiensis. Цей дешевий та екологічно безпечний засіб допоможе вам позбутися капустянки на вашому городі та зберегти вашу капусту та інші хрестоцвіті культури.

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