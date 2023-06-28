Навіщо удобрювати помідори пшоном: відмінна підгодівля, про яку ви не знали

Не завжди хочеться вдаватися до застосування промислових складів

Через низьку якість ґрунту неможливо отримати хороший урожай помідорів, тому більшість городників заздалегідь готують грядки для овочів ще восени. З усім тим, це не виключає необхідності застосування підгодівель, які суттєво покращують якість урожаю.

Іноді не всім дачникам хочеться використовувати для добрив промислові мінеральні комплекси. Можна звернути увагу на перевірені часом методи. До них безумовно відноситься підживлення на основі пшона, пише rbc.

Склад на основі пшона сприяє покращенню здоров’я рослин, підвищенню їхнього імунітету, а також надає помідорам велику міцність і силу. Важливо відзначити, що пшоно сприяє вирощуванню великих і солодких плодів.

Рецепт підгодівлі для помідорів

Використовуйте найдешевше пшоно. Візьміть пару пачок крупи та помістіть у відро з водою на три дні. Протягом цього часу рекомендується регулярно перемішувати суміш. Потім додайте склянку деревної золи і перемішайте до однорідного стану. Перед застосуванням добрива необхідно процідити суміш і розбавити її рівною кількістю води.

Поливати овочі цим складом потрібно лише тричі. Підживлення слід здійснювати у ключові моменти розвитку рослин – на початковому етапі цвітіння, при формуванні зав’язей та на початку плодоношення.

Раніше ми писали, чим обприскувати помідори. Цей розчин запобігатиме захворюванню томатів згубним фітофторозом.