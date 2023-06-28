Не переплачуйте за газ: українцям розповіли, як слід передавати показники лічильника

Передавати показники лічильників можна онлайн чи офлайн

Регулярно кожного місяця українці мають передавати показники лічильників за газ, воду та електроенергію. Робити це необхідно у встановлені терміни, наприклад, за газ показники передаються на початку місяця – з 1 по 5 число.

На порталі "Газ правда" розповіли про те, як правильно це зробити. Важливо пам’ятати, що кожен споживач може мати свого постачальника газу — "Нафтогаз" або місцевих облгазів.

Щодо абонентів, які користуються послугами "Нафтогазу", то вони зобов’язані користуватися виключно сервісами компанії "Нафтогаз України". Йдеться про мешканців Кропивницького та Кіровоградської області, Харкова та Харківської області, Дніпра, а також Кривого Рогу разом із районом та Донецької області.

Передати показники газового лічильника абоненти з цих регіонів можуть щомісяця з 1 до 5 числа за допомогою особистого кабінету на сайті "Нафтогазу" або у чатах Viber чи Telegram. Також користуватися цими сервісами можуть споживачі АТ "Херсонгаз".

"Якісь інші сервіси обліку, у тому числі й ті, якими жителі цих регіонів користувалися досі, не працюватимуть. Коректно передати показники буде можливо тільки через сервіси Нафтогазу", — підкреслили в компанії.

Як передати показання лічильника

Є два варіанти передачі показників лічильника за газ – онлайн та офлайн. Щоб зробити це офлайн, потрібно з’явитися в банк або на пошту для оплати комуналки або відвідати абонентську службу.

Щоб зробити це онлайн, достатньо мати під рукою смартфон чи комп’ютер. Крім чат-ботів у Viber або Telegram, а також особистого кабінету, можна зателефонувати на гарячу лінію або надіслати листа з показниками лічильника на електронну пошту.

У будь-якому з цих випадків потрібно знати номер свого особового рахунку облгазу, який складається із 10 цифр. Якщо ви його не знаєте, то можете подивитися у платіжці за розподіл газу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні повертають перевірки лічильників. Пройти цю процедуру потрібно до 7 липня 2023 року.