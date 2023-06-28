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Не переплачуйте за газ: українцям розповіли, як слід передавати показники лічильника

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Українці можуть переплатити за газ, якщо порушить вимоги Новина оновлена 28 червня 2023, 19:46
Українці можуть переплатити за газ, якщо порушить вимоги. Фото Ілюстративне фото

Передавати показники лічильників можна онлайн чи офлайн

Регулярно кожного місяця українці мають передавати показники лічильників за газ, воду та електроенергію. Робити це необхідно у встановлені терміни, наприклад, за газ показники передаються на початку місяця – з 1 по 5 число.

На порталі "Газ правда" розповіли про те, як правильно це зробити. Важливо пам’ятати, що кожен споживач може мати свого постачальника газу — "Нафтогаз" або місцевих облгазів.

Щодо абонентів, які користуються послугами "Нафтогазу", то вони зобов’язані користуватися виключно сервісами компанії "Нафтогаз України". Йдеться про мешканців Кропивницького та Кіровоградської області, Харкова та Харківської області, Дніпра, а також Кривого Рогу разом із районом та Донецької області.

Передати показники газового лічильника абоненти з цих регіонів можуть щомісяця з 1 до 5 числа за допомогою особистого кабінету на сайті "Нафтогазу" або у чатах Viber чи Telegram. Також користуватися цими сервісами можуть споживачі АТ "Херсонгаз".

"Якісь інші сервіси обліку, у тому числі й ті, якими жителі цих регіонів користувалися досі, не працюватимуть. Коректно передати показники буде можливо тільки через сервіси Нафтогазу", — підкреслили в компанії.

Як передати показання лічильника

Є два варіанти передачі показників лічильника за газ – онлайн та офлайн. Щоб зробити це офлайн, потрібно з’явитися в банк або на пошту для оплати комуналки або відвідати абонентську службу.

Щоб зробити це онлайн, достатньо мати під рукою смартфон чи комп’ютер. Крім чат-ботів у Viber або Telegram, а також особистого кабінету, можна зателефонувати на гарячу лінію або надіслати листа з показниками лічильника на електронну пошту.

У будь-якому з цих випадків потрібно знати номер свого особового рахунку облгазу, який складається із 10 цифр. Якщо ви його не знаєте, то можете подивитися у платіжці за розподіл газу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні повертають перевірки лічильників. Пройти цю процедуру потрібно до 7 липня 2023 року.

Теги:
#Нафтогаз #Показники лічильника #Газовий лічильник