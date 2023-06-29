Як зібрати врожай огірків-богатирів: секрет у двох копійчаних інгредієнтах

Для одного куща буде достатньо однієї склянки добрива

Забезпечення правильного харчування огірків — ключ до отримання високого врожаю. Якщо застосовувати певне добриво, його показник можна подвоїти, а самі плоди зробити більшими та смачними.

Часто використання недорогих органічних добрив показує найкращі результати порівняно із застосуванням дорогої "хімії". Наприклад, дуже ефективним є підживлення, що складається лише з двох компонентів — марганцівки та золи.

Цей засіб захищає рослини від хвороб та шкідників, сприяє збільшенню кількості зав’язей та допомагає виростити великі та смачні плоди. Про це пише cpykami.

Як приготувати підгодівлю для огірків

Для створення корисного добрива розчиніть 0,5 г марганцівки в 3 літрах води. Потім додайте столову ложку золи у 2 літри марганцівки розчину і змішайте всі інгредієнти в блендері. Відфільтруйте отриманий розчин і додайте його до літра марганцівки, що залишився.

Для поливу овочевих культур під корінь розведіть 1 склянку отриманого концентрату у 5 літрах води. Рекомендується вносити добрива один раз на 25-30 днів. Для одного куща буде достатньо однієї склянки.

Раніше "Телеграф" писав, як захистити огірки від палючого сонця. Для приготування корисного підживлення стане в пригоді популярний в українців напій.