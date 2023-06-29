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Гороскоп Таро на липень 2023 для всіх знаків: Тельці будуть на підйомі, а Терезам та Левам варто ризикнути

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на липень 2023 року
Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на липень 2023 року. Фото pxhere.com

Для більшості другий місяць літа буде вельми успішним

Липень у 2023 році деяким принесе депресивний настрій, проте багато інших навпаки зможуть покращити життя на краще, досягти успіхів на роботі та налагодити стосунки з близькими.

На це вказують карти Таро, які випали на липень 2023 року для всіх знаків Зодіаку.

На цей раз у загальному розкладі випали такі карти

Овен — перевернута Королева жезлів

У липні Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у відносинах можуть виявитися ревнощі та марнославство. Побережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

Телець — Король пентаклів

Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте також і про відпочинок.

Близнюки — перевернута П’ятірка пентаклів

У цьому положенні карта вказує, що в липні у Вас нарешті можуть вирішитись якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, можливо, скоро почнете одужувати.

Рак — Трійка пентаклів

У липні у Вас може добре йти робота та професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може з'явитися можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.

Лев — перевернутий Ієрофант

У липні не бійтеся вдаватися до нового та ексцентричного, — можете змінити образ, спробувати щось "цікаве" в ліжку з коханим або ж зважитися на експериментальний підхід вирішення будь-якої іншої насущної проблеми, це обов’язково піде Вам на користь.

Діва — перевернута Зірка

Співчуваємо, адже в цьому положенні карта попереджає, що у липні Ваші надії та мрії можуть піти прахом, може статися криза самооцінки та нагрянути депресивний настрій. Можете заздалегідь продумати, як боротиметеся з цим, можливо, заведіть корисну звичку або порадуйте себе курсом масажу.

Терези — Колесо удачі

Назва карти говорить сама за себе, і липень може принести Вам новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Скорпіон – порожня карта

Усього таких карти дві у колоді. Вважається, що вони випадають, коли неможливо поки дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, результат подій ще не вирішено, або ж Вам поки просто не варто про це думати.

Стрілець — Паж пентаклів

У липні Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також протягом місяця може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.

Козоріг — перевернутий Паж кубків

У цьому положенні карта попереджає, що в липні Ви можете бути схильні до досить депресивних настроїв, відчувати бажання "втекти" від усього у світ ілюзій, телебачення, алкоголю та інших способів забути. Довіряйте інтуїції та не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.

Водолій — Світ

Ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує на те, що у липні Ви зможете наблизитися до матеріального та сімейного благополуччя. Також це буде гарний час для подорожей.

Риби — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. У липні Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця року за картами Таро.

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