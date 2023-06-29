Гороскоп Таро на липень 2023 для всіх знаків: Тельці будуть на підйомі, а Терезам та Левам варто ризикнути

Для більшості другий місяць літа буде вельми успішним

Липень у 2023 році деяким принесе депресивний настрій, проте багато інших навпаки зможуть покращити життя на краще, досягти успіхів на роботі та налагодити стосунки з близькими.

На це вказують карти Таро, які випали на липень 2023 року для всіх знаків Зодіаку.

На цей раз у загальному розкладі випали такі карти

Овен — перевернута Королева жезлів

У липні Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у відносинах можуть виявитися ревнощі та марнославство. Побережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

Телець — Король пентаклів

Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте також і про відпочинок.

Близнюки — перевернута П’ятірка пентаклів

У цьому положенні карта вказує, що в липні у Вас нарешті можуть вирішитись якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, можливо, скоро почнете одужувати.

Рак — Трійка пентаклів

У липні у Вас може добре йти робота та професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може з'явитися можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.

Лев — перевернутий Ієрофант

У липні не бійтеся вдаватися до нового та ексцентричного, — можете змінити образ, спробувати щось "цікаве" в ліжку з коханим або ж зважитися на експериментальний підхід вирішення будь-якої іншої насущної проблеми, це обов’язково піде Вам на користь.

Діва — перевернута Зірка

Співчуваємо, адже в цьому положенні карта попереджає, що у липні Ваші надії та мрії можуть піти прахом, може статися криза самооцінки та нагрянути депресивний настрій. Можете заздалегідь продумати, як боротиметеся з цим, можливо, заведіть корисну звичку або порадуйте себе курсом масажу.

Терези — Колесо удачі

Назва карти говорить сама за себе, і липень може принести Вам новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Скорпіон – порожня карта

Усього таких карти дві у колоді. Вважається, що вони випадають, коли неможливо поки дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, результат подій ще не вирішено, або ж Вам поки просто не варто про це думати.

Стрілець — Паж пентаклів

У липні Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також протягом місяця може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.

Козоріг — перевернутий Паж кубків

У цьому положенні карта попереджає, що в липні Ви можете бути схильні до досить депресивних настроїв, відчувати бажання "втекти" від усього у світ ілюзій, телебачення, алкоголю та інших способів забути. Довіряйте інтуїції та не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.

Водолій — Світ

Ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує на те, що у липні Ви зможете наблизитися до матеріального та сімейного благополуччя. Також це буде гарний час для подорожей.

Риби — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. У липні Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця року за картами Таро.