Пора вибирати сукню: які три знаки Зодіаку можуть побратися до кінця літа

Заручини – це новий етап у стосунках

Мабуть, кожен мріє знайти ідеального партнера, щоб створити міцну сім’ю, але така можливість до кінця цього літа буде не у всіх. Тільки трьом представникам зодіакального кола зірки обіцяють новий етап у стосунках.

Астрологи у матеріалі Lux.fm розповіли, які знаки Зодіаку можуть отримати заповітну обручку та ще раз переконатися у серйозних намірах свого партнера.

Які знаки Зодіаку можуть побратися цього літа

Близнюки

Для людей, народжених під цим знаком, літо буде наповнене романтикою, любов’ю, приємними сюрпризами. І одним із них може стати пропозиція руки та серця, від якої Близнюки просто не зможуть відмовитися, і це навіть при тому, якщо вони серйозно не думали про шлюб.

Риби

Представникам цього знаку Зодіаку літо також принесе позитивних змін в особистому житті. Є велика ймовірніть заручитися зі своїм партнером і ще раз підтвердити щирість і глибину ваших почуттів. Літо принесе багато радісних моментів.

Лев

Ще один знак Зодіаку, який може отримати пропозицію руки та серця. Астрологи радять Левам більше часу проводити зі своєю половинкою та переконатися в тому, що це саме "ваша" людина. Самотнім знакам зірки обіцяють доленосну зустріч, яка змінить їхнє життя на краще.

"Телеграф" писав раніше, які знаки Зодіаку можуть закрутити курортний роман. Це літо їм принесе багато романтичних пригод.