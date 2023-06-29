Яким розчином поливати помідори, щоб збільшити врожай: секрет досвідчених дачників

Помідори активно плодоноситимуть, якщо удобрити їх двома доступними засобами

Врожай томатів залежить від багатьох факторів. Рослині потрібен хороший полив та правильні добрива. Саме підживлення допоможуть збільшити врожайність томатів у кілька разів.

Досвідчені городники радять поливати помідори розчином із використанням аспірину чи англійської солі. Про це розповідає Express.

Так, удобрення помідорів аспірином допомагає рослинам стати більш стійкими до шкідників та хвороб завдяки саліциловій кислоті у своєму складі. Також цей продукт покращує зростання культури, а це позитивно відбивається на врожайності. Як удобрювати помідори аспірином? Достатньо однієї-двох таблеток аспірину розчинити в лійці з водою, просто обприскуйте та поливайте кущі томатів цим розчином. До речі, деякі дачники замочують розсаду помідорів у суміші аспірину перед посадкою.

Альтернативою аспірину служить англійська сіль (сіль Епсома). Як підгодовувати нею помідори? Для цього достатньо додати пару столових ложок солі в лійку та поливати отриманою рідиною помідори раз на тиждень. Англійська сіль підвищує вміст магнію у ґрунті, що дуже подобається томатам.

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