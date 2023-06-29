Равлики вас більше не потурбують: топ-3 природних способів позбутися цих паразитів

Ці хитрощі не дадуть равликам дістатися ваших рослин

Відвадити равликів від ваших рослин можна без допомоги різних хімікатів, а лише використовуючи природні та натуральні прийоми, які дійсно працюють. Оскільки равлики можуть знищити рослини та квіти на ділянці, з ними потрібно боротися швидко.

На щастя, способів, як відлякати равликів дуже багато, і якщо один не спрацює, можна звернутися до іншого, пише santeplus. Але головне, що всі способи натуральні та збережуть вашу зелену зону.

Як прогнати равликів зі своєї ділянки

Пісок, діатомова земля чи яєчна шкаралупа

Багато твердих речовин є ефективними природними репелентами від равликів. Ви можете використовувати гранульований пісок, подрібнену шкаралупу, пісок або діатомову землю, щоб розкидати їх навколо рослин, щоб тримати шкідників якомога далі.

Рослини-репеленти

Щоб відлякати цих тварин від ваших зелених насаджень, ми рекомендуємо додати до вашого саду рослини, які відлякують равликів, такі як часник, зелена цибуля або ромашки. Багато садівників, наприклад, використовують часник як природний засіб від найпоширеніших шкідників, інші вдаються до цибулі.

Використовуйте кавову гущу

Кавова гуща, розкидана навколо рослин, відлякує равликів і навіть слимаків.

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