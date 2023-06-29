Відіпре набагато краще за дорогі порошки: як зробити домашній гель для прання

Забудьте про дорогі магазинні хімзасоби

Багато сучасних господинь стикаються з ситуацією, коли їм доводиться вибирати засіб для прання. На прилавках магазинів представлений величезний вибір пральних гелів, порошків та інших універсальних продуктів. Однак у деяких виникають сумніви щодо безпеки хімічних компонентів, які входять до складу цих засобів, негативно впливаючи на здоров’я.

Існує спосіб розв'язати цю проблему: самостійно виготовити гель для прання. З рецептом нижче ви зможете створити простий, але дуже ефективний засіб.

З його допомогою можна прати речі різних кольорів – кольорові, чорні, білі. Ті, хто побоюється використовувати гель у пральній машині, можуть спокійно замочувати одяг у цьому розчині та прати його вручну – саморобний гель дозволяє відіпрати набагато краще, ніж дорогі порошки, пише cpykami.

Рецепт прального гелю

Візьміть 50 г господарського мила без запаху 72% і стільки ж білого господарського мила проти плям. У велику каструлю налийте 5 літрів води та додайте мильну стружку. Розігрійте суміш, помішуючи, доки мило повністю не розчиниться. Важливо не довести розчин до кипіння. Потім зніміть з вогню і додайте 100 г кальцинованої соди, добре перемішайте до повного розчинення. Поки гель гарячий, розлийте його в зручні пляшки або ємності для майбутнього використання.

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