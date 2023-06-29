Для найсмачніших пельменів: що додати у фарш, щоб було краще, ніж в ресторані

Найкращі додатки до м’яса

При приготуванні домашніх пельменів кожна дрібниця відіграє вирішальну роль та може визначити фінальний смак страви. Тому варто працювати не лише над тістом, а й не забувати про начинку.

Разом з Pixelinform розповідаємо, які продукти можна вдало додати у фарш для пельменів. Найпростіший спосіб досягти мети – це грамотно використовувати різні приправи. Також можна експериментувати та вводити різні види перцю, мускатний горіх – прянощі відтінюють смак м’яса.

Зелень

Дрібно порубані трави чудово поєднуються з м’ясом, дозволяючи начинці розкрити свій потенціал. Зелень можна додавати як у свіжому вигляді, так і сушені. Обидва варіанти будуть гідними.

Цибуля

Начинка буде дуже смачною та ароматною, якщо правильно додати цибулю. Деякі господині намагаються довести її до стану пюре, щоб "заховати" компонент. Так чинити не слід. Можна додавати дрібно нарізаний сирий продукт, а можна — обсмажити цибулю до золотистого кольору і потім ввести до складу фаршу.

Тепер ви знаєте, що додати в пельмені, щоб начинка точно залишилась соковитою. Також ми розповідали, як готувати соус, що замінить майонез.