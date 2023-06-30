Прислухайтеся до застережень: п’ять речей, які категорично не можна робити перед дзеркалом

Дзеркало – це предмет, який ми використовуємо щодня

У кожному будинку є дзеркало, яке не просто атрибут інтер’єру, а й предмет, що має сильну енергетику. Воно здатне притягувати в наше життя як позитивні, так і негативні події, тому є низка дій, які перед дзеркалом робити категорично заборонено.

Езотерики в матеріалі Styler розповіли, яких прикмет слід дотримуватись, щоб випадково не залучити до свого життя труднощі та захистити себе від негативного енергетичного впливу.

Що не можна робити перед дзеркалом

Не дивіться у дзеркало з настанням темряви

За словами експертів, дзеркало є порталом у світ духів, після настання темряви вони здатні своєю енергією впливати на людину, а також "висмоктувати" її життєві сили. Особливо не можна дивитися в дзеркало в період з 00 до 03 ночі, бо, згідно з повір’ям, можна побачити там самого диявола. Саме з цієї причини навпроти дзеркала і спати не можна.

Не їжте перед дзеркалом

Вживання їжі має відбуватися в іншій, сприятливій обстановці. Існує повір’я, що якщо людина їстиме перед дзеркалом, то "заїсть" все позитивне — розум, красу, стан здоров’я, удачу.

Не фотографуйтеся у дзеркалі

Езотерики кажуть, що в камері знаходиться дзеркальний пристрій і якщо людина фотографуватиме своє зображення в дзеркалі, то утвориться коридор, здатний негативно вплинути на самопочуття людини. Більше того, через цей коридор можуть проникнути злі духи.

Не дивіться у розбите чи тріснуте дзеркало

Враховуючи, що дзеркало має потужну енергетику, коли воно розбивається, вона порушується і створюються своєрідні злами, з яких може виходити негативна енергія. І якщо ви будете дивитися в таке дзеркало, то її вбиратимете, а це погано вплине на ваше самопочуття і справи.

"Телеграф" писав раніше, які предмети категорично не можна позичати. Варто дотримуватися цих прикмет, якщо не хочете залучити до свого життя труднощі.