Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Дів чекає справжнє щастя, а Риб — вирішення проблем з грошима

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Початок липня 2023 року деяким принесе депресію, проте інші навпаки зможуть вийти з тупикової ситуації, досягти успіху та насолодитися радощами життя.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 3 по 9 липня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — Ієрофант

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Прислухайтеся до порад на тижні, — вони можуть допомогти знайти рішення з питання, що хвилює Вас.

Телець — порожня карта

Усього таких карти дві у колоді. Вважається, що вони випадають, коли неможливо поки дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, результат подій ще не вирішено, або ж Вам поки просто не варто про це думати.

Близнюки — перевернута Королева пентаклі

Наступний тиждень у Вас може бути неприємним. Можливо, почнуться проблеми, зірвуться плани, почнуться сварки з близькими, зникне бажання розвиватися чи щось робити. Карти Таро радять Вам прислухатися до серця та бути більш відкритими.

Рак — Закохані

Ця карта каже, що незабаром Вам може знадобитися ухвалити якесь рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, серця і розуму, вони будуть у гармонії один з одним і підкажуть правильну відповідь. Саме час склеїти розбите, відновити зруйноване, помиритись з тими, з ким у сварці.

Лев — Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що наступний тиждень у Вас буде сприятливим для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Діва Сонце

Ця карта обіцяє щастя, успіх, переродження. У професійній діяльності, особистому житті та творчості буде все гаразд. Ви можете відчути себе оновленою людиною, тому якщо захочеться змінити зачіску, імідж чи спробувати щось нове, — не відмовляйте собі в цьому.

Терези — перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Скорпіон — Четвірка пентаклів

Друга назва карти Владика земної влади. Вона вказує, що Ви зможете зробити крок до матеріального благополуччя та стабільності, якщо ретельно продумуватимете кожен крок. Однак будьте обережні, щоб не зациклитись на матеріальному.

Стрілець – перевернута Вісімка мечів

Можливо, Ви вже деякий час були немов пташка, що сидить у відкритій клітці, нездатні прийняти важливе рішення. Але скоро все зміниться, Ви можете нарешті побачити вихід із ситуації.

Козоріг — перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви будете схильні до похмурого, депресивного настрою, через що захочеться вдатися до поганих звичок, забутися і зайнятися самокопанням, — краще заздалегідь придумати, чим можна зайнятися, щоб "заземлитися" та відволіктися.

Водолій — Лицар пентаклів

Карта каже, що найближчими днями Ви зможете проявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Риби — перевернута П’ятірка пентаклів

У цьому положенні карта вказує, що на тижні у Вас нарешті можуть вирішитись якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, саме зараз, можливо, почнете одужувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця червня.