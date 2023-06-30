Що висадити на ділянці, щоб не було комарів: комахи бояться цих запахів

Впоратися з небажаними комахами можна без спреїв-хімікатів, а за допомогою чотирьох рослин

Влітку на дачній ділянці з’являється багато комах, включаючи комарів. Досвідчені садівники не намагаються їх відлякати за допомогою магазинних спреїв чи саморобних пасток, адже хімікати можуть нашкодити рослинності. Є більш ефективна, до того ж, цілком нешкідлива для вашого майбутнього врожаю альтернатива.

Щоб позбавитися комарів та інших комах на ділянці, висадіть там чотири рослини. Порадою поділилося видання Express.

Рослини, запахи яких відлякують комарів

Базилік. Ця трава, яка також може бути репелентом від шкідників. Гострий запах базиліка відлякує мух і комарів.

Ця трава, яка також може бути репелентом від шкідників. Гострий запах базиліка відлякує мух і комарів. Лаванда. Комарі, мухи та інші небажані комахи ненавидять лавандовий аромат. Більше того, комарів запах рослини може "збивати", порушуючи їхній нюх.

М’ята. Відмінний нетоксичний варіант захисту від комарів, мух і навіть мурах, оскільки вони ненавидять її запах. Чим гостріший аромат, тим менше жуків буде на вашій ділянці.

Відмінний нетоксичний варіант захисту від комарів, мух і навіть мурах, оскільки вони ненавидять її запах. Чим гостріший аромат, тим менше жуків буде на вашій ділянці. Розмарин. Деревний запах культури — саме те, що відлякує комарів, а також капустяну моль і морквяну муху.

Раніше "Телеграф" розповідав, як один доступний продукт допоможе позбавитися поширених садових шкідників. Комарі, мухи, попелиці, мурахи будуть боятися вашого будинку та ділянки.