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Чим підгодувати буряки, щоб вони засипали врожаєм: встигніть зробити це в липні

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Буряк потребує добрив
Буряк потребує добрив. Фото Pixabay

Приготувати корисні підживлення для буряків легко своїми руками

Буряк досить невибагливий у догляді, але як і інші культури на городі потребує добрив. Особливо важливо приділити увагу підгодівлі в липні, так ви точно отримаєте розкішний урожай.

Щоб буряк засипав вас смачними та здоровими коренеплодами, підтримайте рослину в липні певними добривами. Про це розповідає ukr.media.

По-перше, досвідчені дачники рекомендують удобрювати буряки у липні суперфосфатом. Достатньо 50 г на 1 квадратний метр, засіб вносять просто під рослину.

По-друге, порадує ефектом саморобне добриво з інгредієнтів, які часто використовуються городниками. Щоб приготувати корисне підживлення, потрібно:

  • У 10 літрах води розчинити 1 г марганцівки.
  • Додати до рідини 1 ст. ложку калімагнезії та 1 ст. ложку суперфосфату. Перемішати.
  • Додати 1 ч. ложку сечовини й 0,5 ч. ложки борної кислоти. Знову перемішати.

Крім того, дачникам необхідно приділяти більше зусиль в догляді за буряком під час дощів. За такої погоди культура може постраждати від дефіциту азоту. Щоб рослина продовжувала розвиватися, потрібно обробити буряки двокомпонентним розчином з 1 ч. ложки сечовини та 5 л води.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виростити смачні та великі буряки на городі. А ще ми ділилися дідусевим способом підживлення буряків сіллю, яке зробить коренеплоди соковитими й солодкими.

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#Буряк #Город #Добриво