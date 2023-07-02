Розкішний урожай томатів не змусить чекати: чим удобрити помідори у липні

Якщо підгодувати томати у середині літа, урожайність підвищиться у кілька разів

У липні помідори потребують добрив. Лише одне підживлення з трьох інгредієнтів гарантує дачникам розкішний урожай томатів. До того ж можна обійтися без хімікатів.

Досвідчені городники радять у липні удобрювати помідори саморобним засобом. Приготувати підживлення дуже просто, розповідає ukr.media.

Так, лише одне добриво наситить томати необхідними мікроелементами. Крім того, підживлення допоможе захистити культуру від поширених інфекцій, включаючи фітофтору та гниль. Приготувати добриво ви зможете самостійно, воно стане ефективною альтернативою магазинним засобам.

Як приготувати добриво для томатів? Візьміть три компоненти об’ємом 1 кг кожен: зола, гірчична макуха, мелена шкаралупа. Якщо чогось немає вдома, то ви точно знайдете інгредієнти в садових та дачних лавках. Змішайте золу, гірчичну макуху і мелену шкаралупу — вийде порошкоподібне підживлення.

Як удобрювати помідори у липні? Необхідно рівномірно присипати ґрунт порошком, який у вас вийшов. Після цього полийте грядки, не шкодуючи води. Ця хитрість допоможе підгодівлі швидше засвоїться і "запрацювати".

Раніше "Телеграф" розповідав, яким розчином рекомендують поливати томати досвідчені дачники. Для рідкого підживлення потрібні доступні інгредієнти.