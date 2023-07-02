Як виростити небувалий урожай буряків: підгодівля, яку не варто ігнорувати в липні

Для отримання багатого врожаю потрібне правильне підживлення у відкритому ґрунті

Багато людей, які займаються дачним господарством, вирощують буряки на своїй ділянці. Не всі з них усвідомлюють, що для отримання хорошого врожаю необхідно використовувати певні добавки у вигляді підгодівлі. Які речовини слід застосовувати для підживлення буряків у липні? Розгляньмо ці варіанти детальніше.

Якщо ви хочете, щоб буряків виростало багато, вам потрібно застосувати в якості добрива суперфосфат. Достатньо лише внести 50 грамів цього засобу на кожен квадратний метр посадкової площі. Про це пише ukr.media.

Крім того, для більш ефективного росту можна використовувати інші види добрив.

Рецепт корисної підгодівлі для буряків

Розчиніть 1 г марганцівки в 10 літрах води. Потім додайте 1 столову ложку калімагнезії та 1 столову ложку суперфосфату. Перемішайте вміст. Після цього додайте 1 чайну ложку сечовини та 0,5 чайної ложки борної кислоти. Ще раз добре перемішайте. Тепер можна внести підживлення.

Під час дощів буряк може відчувати нестачу азоту. Щоб розв'язати цю проблему, можна провести обробку рослини сумішшю, що складається з однієї чайної ложки сечовини та п’яти літрів води.

Раніше "Телеграф" писав, чому буряки корисно висаджувати біля часнику — названо причину корисного сусідства.