Є засіб краще за мило: чим відмити руки після роботи на городі

Завдяки цій рослині руки знову будуть чистими та білими

Для роботи на ділянці багато дачників використовують гумові або тканинні рукавички. Але буває так, що вони рвуться або просто не рятують і руки та шкіра стають брудними. Найпростіший спосіб очистити руки та шкіру під нігтями – використовувати мило та щітку. Але є натуральний засіб, який гарантовано позбавить навіть найсильніших забруднень.

Бруд, що в’ївся, від ягід, томатів і землі відійде прямо на очах від декількох листків щавлю. Для цього достатньо взяти в руки лист щавлю та енергійно потерти його між долонями, а потім натерти ним нігті та пальці.

Через відсутність щавлю можна використовувати яблуко. Натріть його на тертці, додайте кілька крапель лимона або трохи лимонної кислоти та нанесіть на руки. Через 5 хвилин змийте теплою водою пюре.

А щоб надійно захистити руки від забруднень перед тим, як одягнути рукавички, досвідчені дачники радять намилити руки та дати висохнути. Після цієї процедури можна сміливо займатися брудною роботою на городі, тому що завдяки цьому лайфхаку бруд можна буде дуже легко відмити.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим відмити руки після молодої картоплі.