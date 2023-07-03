Помідори ростуть повільно і дають мало плодів: три поширені помилки дачників

Перебір із поливом і не тільки нашкодить майбутньому врожаю томатів

Щоб отримати розкішний урожай помідорів на городі, важливо правильно доглядати рослину та вносити корисні добрива. Якщо томати ростуть повільно і майже не дають плодів, то, ймовірно, ви припускаєтеся помилок.

Зверніть увагу на три поширені причини, через які помідори погано плодоносять і не розвиваються. Про це розповідає видання Express.

Низька температура

Помідори добре ростуть на багатому, добре дренованому грунті, який здатний утримувати вологу. Дачникам потрібно вибирати для цієї культури найтепліше, сонячне місце, захищене від вітру. Якщо у томатів буде доступ до сонця протягом більшої частини дна, то рослина дасть багато плодів. А ось переохолодження при занадто низькій температурі загрожує травмами та затримкою зростання.

Недостатнє харчування

Через дефіцит поживних речовин томати будуть низькорослими, а листя може забарвитися в жовтий або фіолетовий. Щоб підвищити плодоношення, підживлюйте культуру кожні 10-14 днів рідким добривом з високим вмістом калію, як тільки почнуть формуватися перші плоди.

Надмірний полив

Томатам не потрібно надто багато води, інакше виникає ризик розвитку кореневої гнилі. Інфекція може спричинити повну втрату врожаю. Обов’язково перевіряйте ґрунт перед тим, як полити помідори. Так, рослина любить вологу, але зазвичай достатньо поливу до двох разів на день у літні місяці.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким розчином поливають томати досвідчені дачники для збільшення врожаю. А ще ми писали, як удобрювати помідори популярною крупою, що знайдеться у будинку.