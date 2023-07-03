Не поспішайте викидати: як на городі може стати в нагоді кавова гуща

Кавова гуща має у складі велику кількість калію

Досвідчені господині знають, як на городі можна використовувати різні відходи, зокрема яєчну шкаралупу, а також кавову гущу, тому не поспішайте її викидати. Як виявилося, кавова гуща може благотворно вплинути на ґрунт, бо багата на цінні мінерали.

Експерти в матеріалі Glavred розповіли, як отримати максимальну користь від кавової макухи, використовуючи її в якості добрива та захисту від шкідників, які "полюють" за врожаєм.

Чим корисна кавова гуща для городу

Насамперед, отриману кавову гущу необхідно висушити в духовці або просто на папері, щоб на корінцях не з’являлася пліснява. Далі її можна використовувати як добрива. Візьміть один літр макухи, відро сухої трави, склянку будь-якого органічного добрива та три склянки золи. Отриманою сумішшю обробіть моркву, огірки, помідори, картоплю та інші овочі, а також на підкислення ґрунту добре відреагує полуниця та журавлина. Після цього вони можуть збільшитися врожайність.

Також експерти кажуть, що кавова гуща покращує якість ґрунту, оскільки багата на різні цінні мікроелементи. Але просто розсипати її на ґрунт не можна, тому що вона утворює кірку, погіршивши вентиляцію коріння рослин.

Крім збагачення рослин поживними речовинами, кавова гуща здатна їх захистити від шкідників, наприклад, мурах, слимаків та попелиці. Обробіть культури використовуючи спосіб обприскування.

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