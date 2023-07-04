Ульянів день: що не можна робити 4 липня, щоб точно уникнути неприємностей

4 липня наші предки вірили, що липа набуває особливих цілющих властивостей

У вівторок, 4 липня 2023 року, відзначаються дві особливі події: народне свято Ульянів день та церковний, православний день пам’яті мученика Іуліана Тарсійського. Ульянів день у народі називали Днем закоханих Ульяни та Ульяна.

У цей день люди згадують історію про двох закоханих, котрі не могли зустрітися. Коли Ульян шукав Ульяну, вона дивилася на потік річки, і коли нарешті обернулася, її коханий уже пішов. 4 липня моляться святому Іуліану, просячи зберегти кохання і дружбу, щоб зв’язок із коханою людиною ніколи не зникав і не порвався.

В Ульянів день збирали кращі квіти липи, що розпустилися. Їх висушували та використовували для приготування відварів та ванн. Вважалося, що липа в цей час має такі дивовижні властивості, що вона здатна оздоровити організм, надати сили, зміцнити імунітет, зцілити від усіх хвороб, а також подарувати молодість і красу.

Що не можна робити 4 липня

Проводити чорні привороти — можна притягнути до себе проблеми в любовних стосунках і самотність.

Лаятися — ті, що полаялись, більше ніколи не помиряться.

Запізнюватися кудись — весь день піде нанівець.

Розповідати про те, як пройшло перше побачення — воно буде останнім.

Хвалитися перед іншими — можна злякати удачу.

Нагадаємо, що зараз у православних вірян триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати у їжу в цей період.