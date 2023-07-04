Запах не дуже, але ефект приголомшливий: як приготувати "зелену бродилку" для часника

Таке підживлення можна вносити до появи десятого листа

У липні у багатьох дачників лише починається формування цибулин часнику та збільшення їх загальної маси. У зв’язку з цим важливо проводити внесення додаткового добрива для рослини для забезпечення високої якості та великого врожаю.

У цей час дуже важливо застосувати востаннє азотне добриво для часнику, пише cpykami. Це добриво забезпечить часник усіма необхідними поживними речовинами, які сприяють розвитку зеленої маси, що надалі призведе до вирощування великих та здорових головок. Для удобрення часнику на даному етапі найкраще використовувати саморобну зелену бродилку.

Як приготувати зелену бродилку

Слід взяти бур’ян або зелену масу, що залишилася після обрізки культур, і залити їх водою в спеціальну ємність. Потім нещільно закрити кришкою і залишити на 5-7 днів для бродіння. Приблизно через тиждень настій набуває дуже сильного запаху, що означає готовність добрива, і його можна застосовувати на городі.

Потім необхідно розвести 1 літр зеленої бродилки на 10 літрів води. Перед внесенням підживлення слід ретельно полити посадки та створити на грядках борозенки глибиною близько 5 см. 10 літрів вистачить приблизно на 4 метри погонних посадок.

Це підживлення можна вносити до тих пір, поки у часнику не з’явиться десятий лист. Саме в цей час починається формування головки часнику, яка потребуватиме калійних добрив.

Раніше ми писали про корисне підживлення для озимого часнику. З ним ви заповните культурою весь льох.