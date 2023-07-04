Добро повернеться до вас: цьому знаку Зодіаку не можна відмовляти у допомозі цього тижня
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Представники цього знаку Зодіаку зможуть стати успішнішими і багатшими, але є одне "але"
Допомагати ближнім і нужденним завжди благородно і похвально. А для одного знаку Зодіаку ще й дуже корисно цього тижня.
Цим знаком Зодіаку є Лев, говорить розклад Таро від "Телеграфу" на тиждень із 3 по 9 липня.
Левам випала Шістка пентаклів
Ця карта має кілька назв, серед яких "Владика матеріального успіху" і "Щедрість", а на самій карті зображений багатий чоловік, який подає милостиню.
Карта каже, що цей тиждень у Вас буде дуже сприятливим для вкладень, інвестиції швидше за все окупляться, і у фінансових справах загалом усе буде добре. Однак не можна відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує. Не будьте скнарою, і добро повернеться до вас добром.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також складав гороскоп Таро, які знаки Зодіаку розбагатіють до кінця місяця.
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