Будуть рясно цвісти до пізньої осені: хитрощі, як виростити шикарні кущі жоржин

П’ять корисних правил для садівників-квітників

Крім різних робіт на городі, багато дачників також на своїх ділянках вирощують різні квіти. Найпопулярнішими є різні види троянд, про догляд за якими ми вже писали, півонії, тюльпани, гладіолуси та жоржини, про які ми хочемо поговорити сьогодні.

Якщо ви хочете, щоб квіти радували вас своєю красою до пізньої осені, важливо налагодити правильний графік поливу, пише prostoway. Особливо в спеку, адже від води залежить розвиток, ріст та цвітіння кущів.

Як доглядати жоржини влітку

Перше — жоржини потрібно поливати щодня у спеку. Важливо, щоб земля біля та під кущами була завжди вологою.

Друге — треба вчасно видаляти бур’яни та розпушувати ґрунт біля кущів. Краще це робити наступного дня після рясного поливу. Як тільки з’являться бутони – розпушування треба припинити.

Третє – корисно буде замульчувати землю навколо квітів. Це допоможе зменшити випаровування вологи.

Четверте — нижнє листя на кущі потрібно обірвати на висоті до 35 см від землі.

І п’яте — у липні жоржини бажано удобрити калійно-фосфорними сумішами. У 10 води розчиніть 15 г селітри та додайте 50 г суперфосфату.

Ну і не забудьте підв’язати кущі жоржин, щоб вони не падали, і регулярно робіть обрізання кущів, залишаючи найміцніші пагони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що троянди не цвістимуть, якщо їх знищать шкідники. Перевірені методи дачників допоможуть позбутися попелиці на квітах.