Позбавляємо город від бур’янів, не вдаючись до "хімії": які засоби довели свою ефективність

Боротьба з бур’янами на городі забирає багато часу та сил

Бур’яни перетворюються на справжній головний біль для городників, тому що вони гальмують зростання рослин, забираючи вологу із ґрунту та погіршуючи врожайність культур. І на боротьбу з ними може йти безліч енергії та сил, оскільки бур’яни швидко розростаються по всьому городу.

Але не варто впадати у відчай, адже існують прості, але дуже ефективні способи, як боротися з дикорослими рослинами, не вдаючись до "хімії". Експерти розповіли у матеріалі Agro-market, які народні засоби прийдуть на допомогу.

Як позбутися бур’янів на городі

Оцет

Візьміть літр столового оцету та змішайте з 200 г солі. Отриманим розчином обробіть бур’яни. Навіть однієї процедури буде достатньо, щоб позбавити город від однорічних бур’янів, а ось щоб "прогнати" багаторічні — потрібно повторити обробку кілька разів.

Сода, оцет та лимонний сік

Візьміть 500 г соди, два літри білого укусу та лимонний сік. Ретельно змішайте інгредієнти в пульверизаторі, надягніть рукавички та обробіть розчином бур’яни. Бажано процедуру виконувати вранці, націлюючись на стебла та листя з близької відстані.

Спирт

Спиртовим розчином потрібно обробити ґрунт за місяць до посадок рослин. Його потрібно розвести у воді 1:10 та полити ґрунт. Такий засіб призупинить зростання бур’янів, а також знезаразить почву від різних вірусів та бактерій.

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