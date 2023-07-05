Від такого поливу рослинам стане лише гірше: п’ять частих помилок городників

Без поливу овочі не виживуть, але дачникам важливо знати прості правила

Вода — життєво необхідна умова для розвитку рослин на городі, як і внесення добрив. Проте неправильний полив культур лише нашкодить їм, а городники залишаться без урожаю.

Зверніть увагу на п’ять частих помилок, які припускаються городниками при поливі рослин. Про це розповідає Express.

Як не можна поливати рослини на городі

Помилка №1: занадто великий тиск води

Якщо ви поливаєте город прямо зі шланга, будьте обережні. Підтримуйте невеликий тиск води, щоб не пошкодити листя, не порушити ґрунт навколо коренів і не змістити рослину біля основи. Краще використовувати при поливі насадку, що регулюється, і перевіряйте напір води перед тим, як направляти на культури.

Помилка №2: не використовувати мульчу

Мульчування має ряд переваг, від видалення бур’янів до покращення якості ґрунту. Що стосується її користі для поливу, то мульча допомагає утримувати вологу в ґрунті, запобігає випаровуванню та захищає рослини від механічних травм.

Помилка №3: полив у неправильний час

Дачникам потрібно встановити постійний режим поливу, щоб рослини могли до нього звикнути. Найкращий час дня для поливу городу — ранній ранок на сході сонця, пізній день чи ранній вечір або пізній вечір перед сном. Лити воду на рослини, коли смажить сонце, не можна, волога просто випарується до того, як вбереться. Якщо волієте поливати овочі ввечері, то не надто мочіть листя, так ви знизите ризик появи грибкових захворювань.

Помилка №4: поливати тільки листя

Коли поливаєте культури, стежте, щоб вода надходила туди, де вона найпотрібніша — до коріння. Поливати листя й квіти, але забувати про коріння, груба помилка дачників. Крім того, надмірне зволоження листя загрожує грибковими інфекціями.

Помилка №5: недостатній чи надмірний полив

Надмірний полив може призвести до розпаду клітин, через що рослина загине. Недостатнє зволоження не менш шкідливе для гарного зростання овочів і не тільки. Городникам потрібно стежити, щоб ґрунт був помірно вологим. Це легко перевірити, вдавивши палець у ґрунт приблизно на 1 см.

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