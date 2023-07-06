Більше ніяких набридливих мурах: дієві трюки проти шкідників на ділянці

Не варто купувати отруйні хімікати, є простіші способи для відлякування мурах

Шкідники, включаючи слимаків, равликів та небажаних комах – одна з головних проблем для дачників. Величезний дискомфорт на дачній ділянці можуть доставляти і мурахи, на щастя, є дієві методи їх відлякування.

Щоб позбавитися мурах на дачній ділянці, скористайтеся простими трюками. Про це розповідає видання Express.

Спосіб 1. Окріп

Знайдіть місця, де помічено найбільшу активність мурах. Просто вилийте окріп на цю область, це має допомогти. Однак не лийте гарячу рідину безпосередньо на рослини, які вам потрібні.

Спосіб 2. Засіб для миття посуду

Подібний метод використовують для відлякування таких шкідників, як попелиця. Лише додайте трохи рідини для миття посуду в пульверизатор з водою. Потім струсіть ємність, щоб змішати інгредієнти. Розпорошіть розчин на мурах.

Спосіб 3. Вода й оцет

Як і при використанні рідини для миття посуду, вам потрібно наповнити пляшку з розпилювачем сумішшю води й оцту, щоб обприскувати мурах. Більш агресивний засіб ви отримаєте, якщо нанесете на уражені ділянки виключно оцет.

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