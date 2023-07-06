Не найкращий вибір для стосунків: які знаки Зодіаку змінюють партнерів як рукавички

Такі знаки намагаються не прив’язуватись до людей

Є знаки Зодіаку, які прагнуть якнайшвидше зустріти "свою" людину і створити сім’ю, а є ті що, навпаки, бояться стосунків як вогню, тому змінюють партнерів як рукавички. Як правило, такі люди дуже егоїстичні й думають лише про власні почуття.

Астрологи в матеріалі Viral-storm розповіли, з якими представники зодіакального кола не варто заводити стосунки, якщо не хочете залишитися з розбитим серцем.

Які знаки Зодіаку схильні часто змінювати партнерів

Близнюки

Люди, народжені під цим знаком, дуже непередбачувані, від них можна очікувати будь-що. Близнюки не люблять заводити тривалих романів, тому що хочуть постійно бути в русі, отримуючи нові емоції, енергію та враження.

Терези

Представники цього знаку часто змінюють своїх партнерів, вони не прив’язуються до людей і легко їх відпускають, коли вщухає "вогонь" пристрасті. У тривалих стосунках Терезам може бути дуже нудно, тому вони починають віддалятися.

Рак

Цей знак Зодіаку швидко може втратити інтерес до партнера, причому це може стати дуже різко і несподівано. Єдине, що може утримати Раків — постійна увага та турбота, які має проявляти людина щодо них.

"Телеграф" писав раніше, які знаки Зодіаку ідеально підходять один для одного. Про такі союзи кажуть, що вони закріплені "на небесах".