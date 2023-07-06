Рус

Не найкращий вибір для стосунків: які знаки Зодіаку змінюють партнерів як рукавички

Автор
Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Які знаки Зодіаку схильні часто змінювати партнерів
Які знаки Зодіаку схильні часто змінювати партнерів. Фото https://e-w-e.one

Такі знаки намагаються не прив’язуватись до людей

Є знаки Зодіаку, які прагнуть якнайшвидше зустріти "свою" людину і створити сім’ю, а є ті що, навпаки, бояться стосунків як вогню, тому змінюють партнерів як рукавички. Як правило, такі люди дуже егоїстичні й думають лише про власні почуття.

Астрологи в матеріалі Viral-storm розповіли, з якими представники зодіакального кола не варто заводити стосунки, якщо не хочете залишитися з розбитим серцем.

Які знаки Зодіаку схильні часто змінювати партнерів

Близнюки

Люди, народжені під цим знаком, дуже непередбачувані, від них можна очікувати будь-що. Близнюки не люблять заводити тривалих романів, тому що хочуть постійно бути в русі, отримуючи нові емоції, енергію та враження.

Терези

Представники цього знаку часто змінюють своїх партнерів, вони не прив’язуються до людей і легко їх відпускають, коли вщухає "вогонь" пристрасті. У тривалих стосунках Терезам може бути дуже нудно, тому вони починають віддалятися.

Рак

Цей знак Зодіаку швидко може втратити інтерес до партнера, причому це може стати дуже різко і несподівано. Єдине, що може утримати Раків — постійна увага та турбота, які має проявляти людина щодо них.

"Телеграф" писав раніше, які знаки Зодіаку ідеально підходять один для одного. Про такі союзи кажуть, що вони закріплені "на небесах".

Теги:
#Відносини #Близнюки (знак зодіаку) #Рак (знак зодіаку) #Терези (знак зодіаку)