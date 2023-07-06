Кроти покинуть ваш город раз і назавжди: які запахи допоможуть відлякати шкідника

Кроти здатні нанести суттєву шкоду врожаю

Попри те, що кроти є корисними гризунами, тому що поїдають велику кількість шкідників на городі, вони здатні завдати шкоди врожаю, квітам на клумбах та всьому ландшафтному дизайну вашої території. Але є безліч гуманних методів, які допомагають відлякати звірятко.

Експерти у матеріалі Belnovosti розповіли, що у кротів сильно розвинений нюх, тому вони не переносять різких запахів. І це може бути гарною ідеєю, щоб відвадити шкідників від дачної ділянки.

Як позбутися кротів на городі

Ці звірята не люблять ароматів пряних овочів, тому візьміть цибулину, кілька зубчиків часнику, все це дрібно наріжте та отриману масу засипте в кротові ходи. Цей запах явно не сподобається шкідникам, і вони спішно покинуть ваш город. Також кроти не люблять запахи чорнобривців, рябчиків та нарцисів, тому їх можна посадити у себе на дачній ділянці.

Можна прогнати гризунів й іншими "пахучими" речовинами, наприклад, протухлим оселедцем, гниючими залишками їжі та іншими засобами з серйозним неприємним ароматом. Це також потрібно засипати в кротові ходи.

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