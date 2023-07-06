Як за допомогою яєчної шкаралупи подвоїти будь-який урожай: хитрість дачника

Вона відмінно засвоюється всіма рослинами в саду та на городі

Щоб рослини могли повноцінно рости та розвиватися, їм необхідно регулярно надавати поживні речовини. Пропонуємо вам копійчаний та ефективний спосіб підживлення – використання яєчної шкаралупи.

Рослини добре засвоюють поживні речовини, що містяться в яєчній шкаралупі, пише cpykami. Цей метод можна застосовувати один раз на місяць для будь-яких рослин – від фруктових дерев до квітів у горщиках.

Рецепт підгодівлі з яєчної шкаралупи

Очистіть яєчну шкаралупу від внутрішньої плівки і подрібніть до отримання порошку за допомогою ступки або кавомолки. Потім залийте 100 грамів порошку яєчної шкаралупи 3 літрами окропу. Дайте настоятися в закритій банці протягом доби, а потім процідіть. Підживіть рослини настоєм яєчної шкаралупи, не розбавляючи додатково водою.

Зазначимо, що регулярне внесення добрив до рослин у саду та городі допомагає ефективно боротися з бур’янами, шкідниками та хворобами. Однак не всі дачники знають, що одні культури потребують добрив дуже сильно, тоді як інші — набагато рідше.