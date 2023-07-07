Рослина цього не пробачить: помилки, через які троянди у вашому саду не цвітимуть

Несприятливий клімат — це лише відмовка, а не причина

Окрім простого задоволення, садівництво часто вважається справжньою терапією. Це природний антистрес і він може миттєво змінити наш настрій. Але явно не тоді, коли рослини не хочуть цвісти.

Сьогодні ми хочемо зупинити увагу на трояндах і причинах, чому рослина не хоче радувати навколишніх своїми квітами. Як зазначає портал santeplus, причини відсутність цвітіння можуть бути різними. Однак найчастіше це помилки садівників.

Чому не цвітуть троянди: причини

По-перше, троянда відмовляється цвісти, якщо ви посадили її дуже глибоко. Не треба садити троянди на 5-10 см у землю, інакше ви ризикуєте загальмувати зростання квітки.

Друге – надлишок поживних речовин може пошкодити кореневу систему троянди. Іноді краще внести трохи менше добрив, ніж перестаратися.

І третє — якщо не видаляти з рослини всі пагони, що відмерли, розвиток троянди може зупинитися. Неправильне обрізання рослини часто ускладнює його зростання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що троянди не цвістимуть, якщо їх знищать шкідники. Перевірені методи дачників допоможуть позбутися попелиці на квітах.