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Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Овнів чекає виграш, а Стрільців, — великі зміни

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро для кожного знаку Зодіаку на тиждень із 10 по 16 липня Новина оновлена 07 липня 2023, 11:20
Зробили розклад Таро для кожного знаку Зодіаку на тиждень із 10 по 16 липня. Фото pixabay.com

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Другий тиждень липня 2023 року багатьом принесе позитивні зміни та дасть змогу досягти успіху, хоча в деяких і не обійдеться без фінансових втрат та розчарувань.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 10 по 16 липня 2023 року включно.

Ось які карти випали на цей тиждень

Овен — Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Телець — перевернена Шістка кубків

Незабаром Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до сьогодення та майбутнього.

Близнюки — П’ятірка кубків

Ця карта вказує на те, що Ви сумуєте через якісь втрати, проте відвернулися від того хорошого, що у Вас є, просто не помічаєте позитиву. Подумайте, на що вам може натякати ця карта.

Рак – перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути і з собою не в контакті, і з іншими раді здійняти конфлікт. Постарайтеся найближчими днями тримати себе в вузді і не йти напролом, інакше ситуація може стати гіршою.

Лев — перевернутий Самітник

Ця карта вказує на те, що наступного тижня хтось або щось може турбувати Ваш спокій, Ви будете схильні сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Діва — перевернута Шістка пентаклів

Незабаром у Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, через що варто відмовитися від азартних ігор та укладання угод, велика можливість обману. Також найближчим часом Ви можете відчути холод із боку партнера у стосунках.

Терези — перевернуті Закохані

Найближчими днями Ваші емоції можуть стати сильнішими за розум, через що є загроза прийняття не найвірніших рішень. Також можуть дати знати про себе якісь хвороби.

Скорпіон — перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта вказує, що Ви можете найближчим часом керуватися помилковими висновками, через що можете бути агресивними та несправедливими до інших людей.

Стрілець — Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Скоро у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Козоріг — Четвірка жезлів

Друга назва карти — Владика завершеної роботи. Вона може вказувати на те, що в найближчому майбутньому на Вас чекає благополучний і щасливий результат чогось, будь то робочі, сімейні, романтичні справи або боротьба з хворобою.

Водолій — перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але у перевернутому навпаки попереджає, що в найближчі дні Ваше фінансове та матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Риби — Імператор

Наступний тиждень може принести Вам реалізацію у професійному чи особистому житті. Озброївшись розважливістю та аналітичними здібностями, Ви нарешті зможете побачити практичний результат своєї роботи. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — успіх буде на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця липня за картами Таро.

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