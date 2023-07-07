Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Овнів чекає виграш, а Стрільців, — великі зміни

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Другий тиждень липня 2023 року багатьом принесе позитивні зміни та дасть змогу досягти успіху, хоча в деяких і не обійдеться без фінансових втрат та розчарувань.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 10 по 16 липня 2023 року включно.

Ось які карти випали на цей тиждень

Овен — Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Телець — перевернена Шістка кубків

Незабаром Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до сьогодення та майбутнього.

Близнюки — П’ятірка кубків

Ця карта вказує на те, що Ви сумуєте через якісь втрати, проте відвернулися від того хорошого, що у Вас є, просто не помічаєте позитиву. Подумайте, на що вам може натякати ця карта.

Рак – перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути і з собою не в контакті, і з іншими раді здійняти конфлікт. Постарайтеся найближчими днями тримати себе в вузді і не йти напролом, інакше ситуація може стати гіршою.

Лев — перевернутий Самітник

Ця карта вказує на те, що наступного тижня хтось або щось може турбувати Ваш спокій, Ви будете схильні сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Діва — перевернута Шістка пентаклів

Незабаром у Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, через що варто відмовитися від азартних ігор та укладання угод, велика можливість обману. Також найближчим часом Ви можете відчути холод із боку партнера у стосунках.

Терези — перевернуті Закохані

Найближчими днями Ваші емоції можуть стати сильнішими за розум, через що є загроза прийняття не найвірніших рішень. Також можуть дати знати про себе якісь хвороби.

Скорпіон — перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта вказує, що Ви можете найближчим часом керуватися помилковими висновками, через що можете бути агресивними та несправедливими до інших людей.

Стрілець — Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Скоро у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Козоріг — Четвірка жезлів

Друга назва карти — Владика завершеної роботи. Вона може вказувати на те, що в найближчому майбутньому на Вас чекає благополучний і щасливий результат чогось, будь то робочі, сімейні, романтичні справи або боротьба з хворобою.

Водолій — перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але у перевернутому навпаки попереджає, що в найближчі дні Ваше фінансове та матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Риби — Імператор

Наступний тиждень може принести Вам реалізацію у професійному чи особистому житті. Озброївшись розважливістю та аналітичними здібностями, Ви нарешті зможете побачити практичний результат своєї роботи. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — успіх буде на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця липня за картами Таро.