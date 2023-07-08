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У двох знаків Зодіаку життя ось-ось може перевернутися з ніг на голову, кажуть карти Таро

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Тельців та Стрільців чекають великі зміни
Тельців та Стрільців чекають великі зміни

Чекайте на важливі події вже найближчими днями

Другий тиждень липня може принести запаморочливі зміни у життя представників одразу двох знаків Зодіаку.

Ними є Тельці та Стрільці, говорить гороскоп Таро, складений "Телеграфом" на тиждень з 10 по 16 липня 2023 року.

Тельцям випала перевернута Шістка кубків

У цьому положенні карта каже, що скоро у Вас може статися щось дуже важливе, будуть великі зміни та оновлення, — будьте готові до нового майбутнього, відпустіть минулі образи та тяжкі спогади.

Стрільцям випав Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Скоро у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте згідно з велінням серця та совісті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть вибратися з фінансової ями до кінця цього місяця згідно з картами Таро.

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